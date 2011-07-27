ЄБРР дає на Чорнобиль ще 70 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) вирішив виділити додатково 70 млн. євро для Чорнобильського фонду "Укриття" і Рахунки ядерної безпеки на реалізацію чорнобильських програм.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Ради директорів і керівників банку у вівторок, 26 липня, повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, з урахуванням раніше виділених банком за підсумками квітневої конференції донорів на ці потреби 120 млн. грн. внесок ЄБРР на чорнобильські програми стане найбільшим.

«Таким чином, з урахуванням результатів квітневої донорської конференції в Києві, а також зважаючи на раунд додаткових зобов`язань від Франції, США, Росії, Європейського Союзу і ЄБРР, повністю профінансована потреба в коштах на реалізацію чорнобильських проектів в обсязі 740 млн. євро», - зазначає міністерство.

Як повідомляв УНІАН, на квітневій конференції донорів Фонду «Укриття» і Рахунки ядерної безпеки, на реалізацію чорнобильських проектів було зібрано близько 550 млн. євро.