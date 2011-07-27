СБУ обшукала керівників Укргазбанку

У середу о 7:30 ранку був проведений обшук помешкань керівників Укргазбанку.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

Зокрема, були проведені обшуки в квартирі глави правління банку Сергія Мамедова та його заступниці Олени Дмитрийової.

Обшук проводили представники СБУ, яких супроводжувала озброєна охорона. Після обшуку обидва були викликані на допиту до СБУ.

За інформацією джерела, справа, у рамках якої проводилися слідчі дії, стосується якихось раніше наданих кредитів.