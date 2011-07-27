Віруючі Київського Патріархату проведуть Хресну ходу

Завтра, 28 липня, Київський Патріархат з нагоди Дня Хрещення Русі проведе Хресну ходу.

Як повідомляє прес-центр УПЦ КП, Хресна хода пройде від Володимирського собору Києва (бульвар Шевченка, 20) до пам`ятника Володимирові Хрестителю. Урочиста служба розпочнеться о 10.00, а сама хода приблизно об 11.30. У повідомленні зазначається, що у минулі роки на аналогічну подію збиралося близько 15 тисяч віруючих, цього року очікується не менше.