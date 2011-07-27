Янукович: розглядаємо Сінгапур як майданчик

Україна зацікавлена в активізації співробітництва з Сінгапуром.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі у Криму з Спеціальним посланником Республіки Сінгапур в Україні Тоні СІДДІКІ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«У нас великі перспективи розвитку двосторонніх відносин. Ми розглядаємо Сінгапур не тільки як дуже цікавого партнера, а і як майданчик, з якого ми почнемо більш інтенсивно розвивати відносини в усьому Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Я переконаний в тому, що Україна також буде надійним партнером», – сказав Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що зустрічі, які Спеціальний посланник Республіки Сінгапур нині проводить в Україні, сприятимуть активізації українсько-сінгапурського співробітництва, насамперед – реалізації домовленостей, досягнутих під час Державного візиту Глави Української держави до Сінгапуру у березні цього року.

Президент України висловив вдячність Т.СІДДІКІ за те, що він відвідав Україну. «Я дуже вдячний, що Ви прийняли рішення приїхати у Крим. Сонячний Крим – це візитівка України», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу Спеціальний посланник Республіки Сінгапур в Україні Т.СІДДІКІ наголосив, що Сінгапур націлений на поглиблення співпраці з Україною. «Ми готові співпрацювати з вами і повністю поділяємо ваші підходи до цього», – сказав Спеціальний посланник.