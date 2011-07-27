Київський патріархат закликає УПЦ МП до об'єднання

Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ від імені священного синоду Української православної церкви Київського патріархату звернувся до Митрополита ВОЛОДИМИРА (САБОДАНА), духовенства та мирян Української православної церкви Московського патріархату із закликом до продовження конструктивного діалогу з метою утворення єдиної помісної православної української церкви.

Про це повідомляє сайт УПЦ КП.

"Від імені Священного синоду Української православної церкви Київського патріархату вкотре звертаюся до вас із закликом до продовження конструктивного діалогу з метою подолання церковного розділення", - підкреслюється у зверненні Патріарха ФІЛАРЕТА.

"Ми незмінно готові до відновлення діалогу та очікуємо від УПЦ МП конструктивних дій в цьому напрямку. Разом з тим ми переконані, що єдиним вірним шляхом для відновлення церковної єдності є такий діалог, остаточною метою якого стане утворення єдиної Помісної православної української церкви, об’єднаної навколо Київського престолу", - йдеться у зверненні.

У зверненні також зазначається, що останні події в українському релігійному житті "дають змогу ще раз переконатися – в «українському питанні» Московська патріархія діє не за приписами канонів і не на користь православ’я, а з точки зору політичних інтересів збереження влади в «русском мире».

"Тому будь-які заклики до входження Київського патріархату під московський омофор безперспективні – Священноначаліє РПЦ (Російської православної церкви - УНІАН) не раз показало і продовжує доводити своїми діями в Україні, Естонії, Молдові, Грузії та й у всьому Вселенському Православ’ї, що для Московського патріархату зараз головне не благо Церкви, а утвердження «русского мира» як політичного знаряддя впливу Москви на пострадянському просторі", - йдеться у зверненні Патріарха ФІЛАРЕТА.

"Ми бажаємо церковної єдності в Україні. Але вона не дорівнює підлеглості Московському патріарху. І все більше людей в Україні, в тому числі й у вашому середовищі, це розуміють", - зазначається у зверненні.