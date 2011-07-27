Митники підписали угоду з Румунією

Сьогодні у Чернівцях була підписана низка документів щодо відносин у правоохоронній сфері, взаємодії у пунктах пропуску через українсько-румунський кордон, спільних дій Державної митної служби України і Національної митної адміністрації Румунії під час проведення Євро-2012.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, підписання відбулося у приміщенні Резиденції Буковинських митрополитів (Центральний корпус Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича) під час розширеної виїзної Колегії Держмитслужби України, у ньому взяли участь голова митного відомства України Ігор КАЛЄТНІК, керівник Митної адміністрації Румунії Віорел КОМАНІЦЕ, Посол Румунії в Україні Корнел ІОНЕСКУ, представники румунської влади і голова Чернівецької ОДА Михайло ПАПІЄВ.

І.КАЛЄТНІК зазначив, що підписання пакету двосторонніх угод «дозволить і громадянам, і суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України та Румунії комфортно і швидко перетинати кордон, сприятиме ефективній взаємодії митних відомств під час проведення Євро-2012 і у протидії контрабанді».

Своєю чергою, М.ПАПІЄВ заявив, що підписані документи є «яскравим прикладом того, що Україна має сьогодні європейський вектор розвитку». Він висловив сподівання, що сусідня Румунія підтримає прагнення нашої країни щодо набуття членства в Європейському Союзі.

М.ПАПІЄВ також нагадав, що відповідно до спільної програми "Україна-Румунія-Молдова" Європейським Союзом виділено 13 млн. євро і частина з цих коштів буде спрямована на облаштування на Буковині двох митних переходів – у Дяківцях і Красноїльську.

Під час колегії, також ішлося про функціонування пунктів пропуску, розвиток їх інфраструктури, взаємодію митних служб України й Румунії у правоохоронній діяльності та про розширення договірної бази.

“Проведення таких заходів в регіонах дає можливість краще побачити, чим живе область, усвідомити проблематику, яка існує, відчути очікування бізнесу і громадян щодо вирішення проблемних питань, які з тих чи інших причин не дають змоги нормально розвиватися бізнесу і регіону в цілому. Це також можливість для керівників митниць побачити роботу своїх колег, взаємодію з місцевими органами влади, обмінятися досвідом і думками», – зазначив І.КАЛЄТНІК.

На переконання М.ПАПІЄВА, Чернівецька область невипадково обрана для проведення такого заходу, і саме Чернівці «мають бути центром прийняття стратегічних рішень щодо українсько-румунського діалогу».

Крім того, голова Державної митної служби України акцентував увагу присутніх на налагодженні інформаційного обміну щодо переміщення товарів і транспортних засобів, розвитку інфраструктури пунктів пропуску, їх технічного оснащення, синхронізації роботи пунктів пропуску по видах переміщуваних товарів.

Також було підписано низку окремих угод між Держмитслужбою і Національною митною адміністрацією Румунії. Досягнуті домовленості дадуть змогу покращити розбудову прикордонної інфраструктури, позитивно впливатимуть на розвиток транзитного потенціалу Буковини.

Довідка УНІАН. Нині товарообіг України з Румунією має найбільший темп зростання у порівнянні з іншими країнами – 73%. За перше півріччя 2011 року двостороння торгівля досягла обсягів понад 1 млрд. доларів. При цьому, імпорт становив 515 млн. дол. (68% зростання), експорт – 508 млн. дол. (збільшився майже у 2 рази).