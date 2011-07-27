У Луганському університеті відкриють Школу молодого політика

У Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (ЛНУ) готуються до відкриття «Школи молодого політика». Планується, що нова школа почне діяти з осені цього року, повідомили УНІАН у прес-службі вишу.

За словами керівника ЛНУ Віталія КУРИЛА, «Школа молодого політика» - це проект, який створили спеціально для підготовки майбутньої політичної еліти України. «За своєю суттю це клуб, який об`єднає молодь, яка цікавиться сучасною українською політикою і тих людей, які вже досягли певних вершин у політичних кар`єрах. У рамках проекту пройде цикл зустрічей, які допоможуть студентам краще зрозуміти політичні реалії», - повідомив він.

Як зазначив В.КУРИЛО, базовою аудиторією проекту стануть студенти історичного факультету спеціальності «Політологія». Саме для цього контингенту й задумано проект. Проте, двері до «Школи молодого політика» будуть відкриті кожному бажаючому.

До участі в проекті будуть запрошені депутати рад різного рівня й скликань, представники громадських організацій, які працюють у сфері політичного аналізу та моніторингу, експерти-політологи, а також представники органів державної влади й ЗМІ. В рамках роботи проекту заборонено політичну агітацію. Всі заняття в «Школі» будуть відкриті для відвідання журналістів.