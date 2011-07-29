У військовій частині відкрили каплицю Богородиці

На Тернопільщині з нагоди свята Святого князя Володимира Великого у військовій частині відкрили каплицю Пресвятої Богородиці.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Василь ЛАБАЙ, каплицю на території 777-го полку матеріального забезпечення у Бережанах освятили священнослужителі двох конфесій. Участь в урочистостях взяли голова Бережанської райдержадміністрації Ярослав ТРИНЬКА, голова Бережанської райради Василь НІМКО, міський голова Бережан Володимир МУЗИЧКА, рідні військовослужбовців й працівники військової частини.

Ініціаторами спорудження святині виступила Рада сімей військовослужбовців та Рада сержантів військової частини. Втілили задум силами військової частини.

«Ця каплиця стане для кожної віруючої людини, яка служить у нашій військовій частині, осередком душевного спокою. Вона буде одним із важливих елементів виховання у воїнів військового обов’язку і почуття відповідального служіння Вітчизні», – зазначив під час виступу командир полку Сергій ФОРТЕЛЬНИЙ.

Він також наголосив, що ще з княжих та козацьких часів покровителькою українського війська вважалася Пресвята Богородиця, і саме тому на її честь у військовій частині споруджено цю каплицю.

«Колись захисту у Діви Марії просили наші славні земляки – князь Василько ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ, засновник запорізького козацтва Дмитро БАЙДА-ВИШНИВЕЦЬКИЙ, Северин НАЛИВАЙКО. Теперішнє покоління захисників Вітчизни, йдучи на військову службу, також проситимуть у Діви Марії, щоби вона покрила їх своїм омофором», – сказав командир полку.