Справу про вбивство дельфінів щосили намагаються приховати

Ті, хто зобов`язані захищати дельфінів, хочуть всіляко приховати причини їх загибелі і зам`яти справу.

Про це заявив директор регіонального ландшафтного парку Зиновій ПЕТРОВИЧ.

У розмові з кореспондентом УНІАН він повідомив, що відразу ж після виявлення шести загиблих дельфінів на побережжі Кінбурнської коси 9-10 липня працівники парку написали заяви в міліцію, природоохоронну прокуратуру Миколаївської області, екологічну інспекцію Північно-Західного регіону Чорного моря. Жодної відповіді поки що не одержано.

За його словами, випадок такої масової загибелі дельфінів підпадає під кримінальну відповідальність, оскільки згідно із законом, хоча б одна добита або вбита тварина, занесена в Червону книгу, є приводом для порушення кримінальної справи.

З.ПЕТРОВИЧ стверджує, що він «на 100% упевнений, що в одного з виявлених дельфінів точно стріляли». Це підтверджено і в протоколі комісії, створеної за ініціативою Міністерства екології України 13 липня. «Проте після публікації протоколу цієї комісії, наступного дня члени комісії були відкликані, а до досліджень приступила друга комісія у складі членів Міжнародної організації із захисту дельфінів з Криму. Розтин проводив дехто БУРКУН, хоча про свої права проводити розтин говорив КРИВОХИЖИН. У другому протоколі було вказано, що розтин робив КРИВОХИЖИН», - сказав З.ПЕТРОВИЧ і зазначив, що вважає це фальсифікацією.

«Це не фахівці, а громадські діячі з Криму, котрі явно брешуть, - вважає З.ПЕТРОВИЧ. – Тим паче, що місце проникнення дробу вони вказали досить приблизно на відміну від першого протоколу. Думаю, їх мета – переконати громадськість у тому, що пострілів не було, що немає кримінального факту, а дельфіни загинули в сітках рибалок. Висновки другої експертизи виглядають поверхневими. Нас насторожила суть висновку – уникнути вогнепалу, адже ми своїми очима бачили, як з рани, принаймні, однієї з тварин, ще сочилася кров. Питання в тому, чому для екологічної служби настільки насторожливим був висновок про те, що в тілі дельфіна знайдений дріб? Друга бригада приїхала, мабуть, з абсолютно певним настроєм – приховати сліди пострілів. Цю ж версію підтримує і Міністерство екології».

На думку директора парку, ні перша, ні друга комісії не з`ясували досконально причину загибелі – чи то від сіток, чи то від отрут, чи то від пострілів.

З.ПЕТРОВИЧ розповів, що після того, як працівники парку обнародували факти такої масової загибелі дельфінів, це не сподобалося багатьом чиновникам, насамперед з Державної екологічної інспекції з довкілля охорони Північно-Західного регіону Чорного моря. За його словами, вони відкрито заявляли працівникам регіонального ландшафтного парку, що ті дарма здійняли галас.

«Загибель дельфінів на Кінбурні – це НП, що набула міжнародного розголосу. Багатьом це невигідно, вони хочуть приховати і швидше зам`яти цю справу», - заявив З.ПЕТРОВИЧ.

На сьогодні матеріали перевірок, зібрані працівниками Очаківського міського відділу УМВС України в Миколаївській області направлені в Очаківську міжрайонну прокуратуру для подальшого розгляду справи по суті і прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

З.ПЕТРОВИЧ також підкреслив, що на побережжі Кінбурнської коси тільки в липні стало відомо про загибель не менше 12 тварин.

«Причини масової загибелі шести тварин досі невідомі. У той же час продовжує працювати ціла система їхнього знищення. З кожним роком цих ссавців стає все менше, і ситуація набуває катастрофічних масштабів» - зазначив З.ПЕТРОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня на побережжі Кінбурнської коси, в акваторії національного парку «Білобережжя Святослава», відпочиваючі виявили вісім загиблих дельфінів. На тілі одного з них були помітні сліди від дробу. На думку фахівців, такого масового випадку одночасної загибелі дельфінів у цих місцях ніколи раніше не було.

Міністр екології і природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ створив комісію для з`ясування причин загибелі дельфінів.

15 липня заступник голови комісії, заступник начальника Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря Олексій КУЗЬМЕНКО повідомив, що дельфіни, знайдені мертвими на побережжі Кінбурнської коси, загинули не від вогнепальних поранень.

За його словами, члени комісії знайшли та обстежили останки 5 загиблих дельфінів і 1 афаліни. В результаті обстеження в тілі одного з дельфінів було виявлено 5 дробин, які передали в Очаківський райвідділ міліції для експертизи.

«Місце знаходження дробин - нижня щелепа дельфіна - указує на те, що стріляли вже в мертвого дельфіна», - зазначив О.КУЗЬМЕНКО.

За його словами, трупи дельфінів, які залишилися, не мають видимих пошкоджень, що дозволяє допустити, що загинули вони не від пострілів. Визначити ж точну причину загибелі тварин зараз неможливо, оскільки трупи дуже розклалися.