Суд повернув урочище Голосіївському парку

Окружний адміністративний суд міста Києва сьогодні визнав протиправним та скасував рішення Київської міської ради № 532/2601, яким було незаконно віддано під забудову ділянку Національного природного парку «Голосіївський».

Про це УНІАН повідомила Голова юридичного підрозділу Національний екологічний центр України Оксана ЛЄБЄДЄВА-РОВЕНЧУК.

Вона нагадала, що рішенням, яке скасував суд, Київська міська рада, передала ТОВ "Авеста-Буд" земельну ділянку урочища «Бичок» площею 2,6495 га для будівництва розважального комплексу. Територія урочища «Бичок» входить до складу Національного природного парку «Голосіївський», створеного згідно із Указом Президента України «Про створення національного природного парку "Голосіївський» від 27 серпня 2007 року №794/2007.

На захист заповідної території виступили прокуратура міста Києва (позивач), Державна екологічна інспекція України, Державний комітет України із земельних ресурсів, Головне управління земельних ресурсів КМДА і Національний екологічний центр України (НЕЦУ).

«Відповідно до ч. 1 ст. 150 Земельного кодексу України, землі природно-заповідного фонду відносяться до категорії особливо цінних земель... Земельні ділянки особливо цінних земель можуть вилучатися (ч. 2 ст. 150) для будівництва... якщо питання про вилучення (викуп) земельної ділянки погоджується Верховною Радою України. Зважаючи на те, що вилучення земельної ділянки урочища «Бичок» не погоджувалося Верховною Радою України, рішення Київської міської ради від 29.10.09 р. № 532/2601 підлягає скасуванню», – йдеться у поясненні НЕЦУ.