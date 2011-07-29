Держінспекція праці нагадує: можна звертатися анонімно

Державна інспекція України з питань праці у першому півріччі 2011 року провела 22,904 тис. перевірок дотримання законодавства про працю на 19,869 тис. підприємств, установ і організацій. У ході перевірок було виявлено 81,34 тис. порушень трудового законодавства.

Про це УНІАН повідомили в інспекції з питань праці.

Згідно з даними інспекції, найчастіше порушуються законодавчі норми з оплати праці, робочого часу і часу відпочинку, укладання і виконання трудових договорів і правила ведення трудових книжок. Найбільша частка цих порушень припадає на організації і установи приватної форми власності, а за видами діяльності - на підприємства оптової і роздрібної торгівлі і підприємства обробної промисловості.

В інспекції нагадали, що у разі порушень трудових відносин громадяни можуть звертатися до територіальних інспекцій праці або безпосередньо до центрального апарату Державної інспекції України з питань праці. Звернення подається письмово. За працівником зберігається право анонімності у разі надання такої заяви.