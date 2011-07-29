Керівник фонду «Розвиток України» Рінат АХМЕТОВ обіцяє допомогти сім`ям загиблих і постраждалих гірників внаслідок аварій на шахтах імені Бажанова держпідприємства «Макіїввугілля» й «Суходольська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля».

Як повідомили УНІАН у Фонді Ріната Ахметова «Розвиток України», про це сказано в співчутті голови фонду.

«Сьогодні на шахті «Суходольська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» і шахті імені Бажанова ДП «Макіїввугілля» сталися страшні трагедії. Загинули люди.

Перш за все, я хочу висловити глибоке співчуття рідним і близьким загиблих. Я хочу сказати їм, що їхнє горе сьогодні поділяють усі. Це горе кожного жителя Луганщини, всього Донбасу, всієї України.

Зараз шукають людей, зниклих на шахті «Суходольська-Східна» й на шахті імені Бажанова. Ми всі живемо надією», - зазначив Р.АХМЕТОВ.

За його словами, на жаль, умови видобутку на українських шахтах неймовірно складні, й «ми постійно працюємо над тим, щоб їх полегшити». «Ми й надалі купуватимемо кращу техніку, що дозволяє забезпечити безпеку шахтарів. Ця сама мужня, сама героїчна наша професія повинна стати безпечною. І це сьогодні - наша головна мета», - підкреслив Р.АХМЕТОВ.

Він пообіцяв допомогти кожній сім`ї загиблого гірника і всім постраждалим. «Ми зробимо все, що в людських силах», - додав Р.АХМЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в місті Макіївці Донецької області на шахті ім. Бажанова сталося обвалення копра – надшахтної споруди, в якій розміщуються шахтні підйомні установки.

За даними ОДА, внаслідок аварії двоє людей загинули, троє травмовані й доставлені до лікарні, доля близько 10 осіб залишається невідомою.

За даними прес-служби МНС України, станом на 16.00 підтверджено смерть двох гірників, четверо постраждали, доля дев`яти невідома.

Крім того, сьогодні вночі в м. Суходольську Краснодонського району на шахті «Суходольська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» стався вибух. У аварійній ділянці шахти перебували 28 гірників. Станом на 13.00 17 гірників загинули, двоє госпіталізовані з опіками й травмами різного ступеня тяжкості. Доля дев’яти гірників невідома.

Р.АХМЕТОВ є президентом компанії СКМ, яка володіє міжнародною вертикально інтегрованою гірничо-металургійною групою компаній «Метінвест».

ГК «Метінвест» володіє ПАТ «Краснодонвугілля».