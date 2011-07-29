Начальника Одеського морпорту залишили під вартою

Центральний районний суд Сімферополя сьогодні продовжив до вівторка, 2 серпня, строк затримання під вартою начальника Одеського морського торгового порту Миколи ПАВЛЮКА, якого 27 липня було затримано в Одесі за підозрою у зловживанні службовим становищем і потім поміщено до ізолятору тимчасового тримання в Криму.

Про це УНІАН повідомила співробітниця прес-служби прокуратури Криму.

«Прокуратура наполягала на арешті керівника ОМТП, однак суд лише продовжив термін затримання», - повідомила вона.

Другу кримінальну справу порушено стосовно М.ПАВЛЮКА за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків) на початку цього тижня. За версією слідства, шкода, завдана М.ПАВЛЮКОМ державі, оцінюється в 700 тис. грн.

Перший раз прокуратура Криму затримала М.ПАВЛЮКА 22 липня за підозрою в незаконній розтраті більш як 170 тис. грн. на користь комерційної структури на ремонт готелю «Одеса» і доставила до сімферопольського ізолятору. Кримінальну справу порушила прокуратура Одеси, а Генеральна прокуратура України доручила розслідування наглядовому відомству Криму. Кримська прокуратура перекваліфіковувала справу і порушила її за ч.2. ст. 364 Кримінального кодексу безпосередньо стосовно начальника порту.

Суд у Сімферополі 25 липня відпустив М.ПАВЛЮКА з ізолятора під заставу в 180 тис. грн., після чого 71-річний керівник порту потрапив до лікарні в Одесі.