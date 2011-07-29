Янукович: необхідна програма захисту праці шахтарів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне розробити програму захисту праці шахтарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час засідання Урядової комісії щодо розслідування причин вибуху на шахті «Суходільська-Східна».

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, таку програму повинні спільно розробити профільні органи влади, керівники та власники шахт. «Ми повинні спільно створити таку програму, яка передбачала б виконання стовідсотково всіх необхідних заходів із захисту праці гірників», - сказав Президент, звертаючись до учасників засідання.

«Я звертаю вашу увагу на важливість об’єктивності висновків щодо цієї трагедії. Найголовніше – це не повинно повторитися», – наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в м. Суходольську Краснодонського району на шахті «Суходольська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» стався вибух. У аварійній ділянці шахти перебували 28 гірників. Станом на 13.00 17 гірників загинули, двоє госпіталізовані з опіками й травмами різного ступеня тяжкості. Доля дев’яти гірників невідома.

За фактом трагедії у шахті «Суходільськ-Східна» прокуратурою Луганської області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.273 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах службовими особами, які зобов’язані їх дотримувати, що спричинило загибель людей).