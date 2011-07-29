В Одесі викрали з банкомату 100 тис. грн.

В Одесі невстановленими особами зламаний біля дверей одного з магазинів банкомат, з якого викрадено близько 100 тис. грн.

Про це повідомили сьогодні УНІАН у Секторі зі зв`язків із громадськістю УМВС України в Одесі.

«При виїзді на вулицю Балковську, де скоєно злочин, слідчо-оперативна група виявила порожній банкомат поряд із пошкодженими ролетами і дверима магазина», - повідомили в міськУВС. З`ясувалося також, що «в магазині були відсутні грати і сигналізація. Не був обладнаний сигналізацією і пограбований банкомат, його власники не укладали договір з охоронною фірмою».

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи згідно з ознаками ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.