Добкін про Ірак, штраф, танки та попереднє керівництво

Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН вважає, що частину штрафу за зрив термінів поставки першої партії бронетранспортерів БТР-4 до Іраку має компенсувати попереднє керівництво Держпідприємства «Завод імені Малишева».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, так керівник області прокоментував штрафні санкції, які Ірак застосував до України за зрив встановлених у двосторонньому порядку термінів поставок 26 бронетранспортерів БТР-4.

М.ДОБКІН вважає, що в затримці була вина і заводу Малишева, і субпідрядників. Зокрема, була проблема із збройовими стволами, які виробляються не в Харкові.

За його словами, на терміни виконання контакту також вплинуло те, що завод ім. Малишева раніше не виробляв БТРи. «Не забуваєте, що Україна ніколи до цього не робила БТРи. Ми фактично створили нову сучасну зброю, яка сьогодні не викликає нарікань у тих, хто буде її експлуатувати. Зважаючи на уміння наших танкобудівників робити сучасні танки, і, розширивши лінійку до декількох зразків військової техніки, можна говорити про те, що Україна здатна посісти на ринку озброєння свою нішу. Так склалася сьогодні кон`юнктура, що танки закуповують тільки в комплекті з іншою військової технікою», - зазначив М.ДОБКІН.

Губернатор висловив думку, що частину штрафу за зрив термінів поставок БТРів за іракським контрактом повинно компенсувати попереднє керівництво заводу імені Малишева.

«Якби на заводі не було проблем, які створювало попереднє керівництво підприємства своєю бездіяльністю, не було б і проблем з термінами контракту. Я гадаю, що будуть певні претензії з боку правоохоронних органів, тому що ці гроші хтось повинен буде компенсувати державі або підприємству. Я вважаю, що частково провина лежить на колишньому керівництві заводу, і якщо буде порушено кримінальну справу з компенсації, то частину грошей має компенсувати саме колишнє керівництво», - наголосив М.ДОБКІН.

Він також висловив переконання, що нинішнє замовлення на заводі ім. Малишева виконується і буде виконуватися.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна підписала з Іраком контракт, згідно з яким має поставити до березня 2012 року 420 одиниць БРТ-4. Вартість контракту, яким передбачено, зокрема, поставки з України в Ірак літаків Ан-32 та ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол.

БТР-4 розроблені Харківським КБ ім. Морозова, яке на своїх виробничих потужностях забезпечило випуск першої партії БТР-4 для Іраку. Співвиконавцем контракту виступає Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (Харків).

Перша партія в кількості 26 одиниць БТР-4 (в тому числі інших спецмашин) була відправлена з Харкова наприкінці 2011 року.

Водночас іракська сторона за невчасну поставку БТРів вирахувала 3 млн. дол. як штраф із 21 млн. дол. оплати за бронетранспортери.