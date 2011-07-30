НКРЕ спростила видачу і переоформлення ліцензій
03:05, 30 липня 2011Суспільство
2660 0
Енергокомпаніям стане легше
Національна комісія регулювання електроенергетики спростила порядок видачі, переоформлення і продовження дії ліцензій для енергокомпаній.
Як повідомили УНІАН у НКРЕ, відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у четвер, 28 липня.
Згідно з рішенням, зокрема, скорочено перелік документів, які ліцензіат повинен надавати до комісії для видачі або переоформлення ліцензій. Для кожного виду ліцензійної діяльності такий перелік скорочений, у середньому, на 4 документи.
Мета ухвалення рішення - зменшення адміністративного навантаження на ліцензіатів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter