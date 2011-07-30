Санслужба за два тижні перетрусила всі дитячі табори

У липні від роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку відсторонено 329 працівників, які не пройшли профілактичний медичний огляд.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров’я, де міститься інформація щодо результатів перевірок стану медико-санітарного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей за період з 14 по 29 липня 2011 року.

Так, впродовж цього періоду Державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ здійснено 3 тис. 215 перевірок дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, у 718 з них виявлено порушення санітарного законодавства, що становить 22,3% від загальної кількості перевірених закладів.

В повідомленні зазначається, що за виявлені порушення санітарного законодавства до адміністративної відповідальності було притягнуто 777 посадових осіб закладів оздоровлення та відпочинку. При цьому підкреслюється, що Головними державними санітарними лікарями адміністративних територій призупинено експлуатацію 48 закладів оздоровлення та відпочинку дітей та харчоблоків, а 12 справ передано до прокуратури.

Також фахівцями державної санепідслужби перевірено 1 тис. 521 підприємство з виробництва та постачання харчових продуктів, з яких на 343 виявлені порушення санітарного законодавства, у зв`язку з чим 346 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Головними державними санітарними лікарями адміністративних територій призупинено функціонування 18 підприємств з виробництва та постачання харчових продуктів.

Головними державними санітарними лікарями адміністративних територій прийняті рішення про відновлення роботи 19 закладів (Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Сумська, Чернігівська, Одеська області, м. Севастополь) та 3 підприємства-постачальника харчових продуктів (Сумська область, м. Севастополь).

В повідомленні зазначається, що у ході перевірок фахівцями державної санітарно-епідеміологічної служби було виявлено 4 наметові містечка та 10 наметових таборів, що розпочали своє функціонування без погодження їх розміщення з територіальними закладами санепідслужби. Їх функціонування припинено.