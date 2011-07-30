В Україні з'явилися фальшиві євро

Українцам треба бути обережними, купуючи євро великих номіналів, особливо з рук. У країні з`явилося багато фальшивих 500 євро випуску 2002 року, до того ж високої якості, на око виявити підробку може тільки фахівець, повідомляє Сегодня з посиланням на прес-службу Нацбанку.

Основні ознаки фальшивки: замість захисної стрічки, «зашитої» в банкноту, вона імітована друковано, печатка Євробанку не рельєфна, а відтиснена на купюрі і гладка. Але найголовніше - номери: «реквізит» на підробці тільки R002А3, серійні номери можуть бути різними, але всі починаються на Х026772.

Як розповів кореспондентові один із працівників НБУ, раніше фальшиві 500 євро попадалися рідко і були спрацьовані грубо. Він радить взагалі не купувати купюри в 500 євро: за кордоном такі гроші ходять, переважно, між банками, в магазині їх можуть відмовитися приймати.