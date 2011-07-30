Азарова сьогодні чекають у Севастополі
10:31, 30 липня 2011Суспільство
2627 0
Програма робочої поїздки
Сьогодні, 30 липня, Севастополь з одноденною робочою поїздкою відвідає прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у відділі у справах преси та інформації міської державної адміністрації.
У програмі поїздки глави уряду - відвідання Севастопольської міської лікарні №1 ім. Пирогова, ВАТ «Севастопольський морський завод ім. Серго Орджонікідзе», ознайомлення з соціальною та економічною інфраструктурою міста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter