На Луганщині почали ховати загиблих гірників

Гірників, які загинули в результаті вибуху на шахті «Суходільська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля», почали ховати сьогодні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі «Краснодонвугілля».

За словами керівника прес-служби Ірини ПОЛЯКОВОЇ, сьогодні поховали двох гірників - одного в місті Суходільську, другого у селищі Уралово-Кавказ. Більшість загиблих поховають завтра, 31 липня, в м. Молодогвардійську і на кладовищах шахтарських селищ. Місце поховання вказують самі родичі загиблих. І.ПОЛЯКОВА також повідомила, що в неділю в траурній церемонії візьме участь глава Кабміну Микола АЗАРОВ.

Свої співчуття голові Луганської облдержадміністрації Володимиру ПРИСТЮКУ у зв`язку з трагедією на шахті «Суходільська-Східна» направили глави адміністрацій Донецької, Харківської, Сумської областей; голова Верховної Ради АР Крим; губернатори Московської, Воронезької, Ростовської областей РФ; посол Єврокомісії, глава представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА; Генеральній консул Федеративної Республіки Німеччина в м. Донецьку Клаус ЦИЛЛІКЕНС.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з аваріями, що сталися 29 липня 2011 року на шахтах "Суходільська-Східна" у м. Суходільську Луганської області та ім. В.М.Бажанова ДП "Макіїввугілля" Донецькій області й призвели до людських жертв, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив неділю, 31 липня 2011 року, Днем трауру в Україні.