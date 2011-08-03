Податкова: перевіряємо банки все менше, а вони платять все більше

Українські банки в січні-червні 2011 року перерахували до бюджету на 25% податків більше, порівняно з аналогічним періодом 2010 року - 2,4 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України, про це заявив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

Водночас, збільшення добровільно сплачених податків у першому півріччі ц.р. спостерігалося при скороченні кількості перевірок, відзначив він.

За словами О.КЛИМЕНКА, порівняно з минулим роком у другому кварталі 2011 року кількість перевірок банків скорочено на третину, в третьому - буде скорочено на 43%. Скорочення відбулося за рахунок застосування ризикоорієнтованої системи моніторингу: для контролю відбираються тільки фінансові установи, які викликають підозру в питанні мінімізації податкових зобов`язань.

«При цьому добровільна сплата податків банками зросла на 25% і становила в першому півріччі 2,4 млрд. грн. Зокрема податку на прибуток було зібрано у півтора рази більше, ніж минулого року – 809,8 млн. грн. Таким чином, слід констатувати, що банківські установи адекватно розцінили наші зусилля щодо підвищення лояльності до добросовісних платників, і добровільно відмовляються від сумнівних схем», – відзначив О.КЛИМЕНКО.