Ющенко привітав Путіна з перемогою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Президента РФ Володимира ПУТІНА з перемогою Сочі в конкурсі на місце проведення зимової Олімпіади-2014.

«Прийміть мої щирі поздоровлення з нагоди обрання міста Сочі місцем проведення зимової Олімпіади–2014», – йдеться у листі Президента України на адресу Президента Російської Федерації. Про це повідомили УНІАН у прес-службі В.ЮЩЕНКА.

Як зазначає глава Української держави, вибравши Сочі столицею XXII зимових Олімпійських ігор, Міжнародний олімпійський комітет дав гідну оцінку перевагам російського національного проекту, досягненням спортсменів на міжнародній арені та авторитету російського спорту в цілому.

В.ЮЩЕНКО побажав В.ПУТІНУ і всьому російському народові успіхів у підготовці до проведення зимової Олімпіади-2014.