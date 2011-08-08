Колесніков пропонує підняти ціни на залізничні квитки на Захід

Міністерство інфраструктури підготувало і виносить для громадського обговорення проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід», яким підвищиться вартість проїзду в напрямку Київ-Берлін і Київ-Варшава.

Як повідомляє УНІАН прес-служба міністерства, наказом пропонується затвердити незмінний рівень тарифів у всіх сполученнях на напрямі Схід-Захід. Разом з тим як виняток підвищиться вартість проїзду в поїзді №29 Київ-Берлін на 22% і становитиме 1745,15 грн., проїзд у поїзді №67 Київ-Варшава коштуватиме 892,16 грн., подорожчання становитиме 31%.

Як відзначають у відомстві, таке підвищення вартості квитка і плацкарти аргументоване тим, що німецькі залізниці встановили додаткову плату за проводку потягу територією Німеччини. Зокрема, в 2010 році така плата становила в середньому 55 тисяч євро за місяць, а в першому кварталі 2011 року - 37 тисяч євро за місяць.

Як нагадують в Мінінфраструктури, рівень тарифів у міжнародному сполученні Схід-Захід не змінювався впродовж останніх 10 років. Вартість проїзду мінялася тільки залежно від коливання курсу євро до гривні.

Згідно з повідомленням, прийняття даного наказу дасть змогу встановити граничний рівень вартості квитка по території залізниць України, плацкарти у вагонах залізниць України на весь шлях проходження, перевезення багажу і порожнього пробігу спеціальних пасажирських поїздів і вагонів у сполученні між Україною і країнами далекого зарубіжжя.

Зауваження і пропозиції щодо вказаного проекту приймаються до 5 вересня 2011 року в «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. На сьогодні на залізницях України діють тарифи, затверджені наказом Міністерства транспорту і зв`язку від 18.08.2008 р. №1037 «Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід».