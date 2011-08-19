Бригинець: у центрі Києва наразилися на довоєнний крематорій

Депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, голова комісії з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє, що при спорудженні будинку по вулиці Пирогова у центрі столиці будівельники розгерметизували довоєнний крематорій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, сьогодні за адресою вулиця Пирогова, 2, відбулась акція протесту, під час якої кияни намагалися вручити забудовникам припис прокуратури про заборону будівництва житлового будинку з офісними приміщеннями.

За інформацією депутата, власники об’єкту, знаючи про акцію протесту, оголосили сьогодні вихідний день, посилаючись на релігійне свято Спаса.

Крім того, О.БРИГИНЕЦЬ заявив, що забудовники вже знищили сквер та фонтан, через будівництво руйнуються три пам’ятки історії, які знаходять поруч. «Але найжахливіше те, що одна з них (в підвальних приміщеннях) мала загерметизований довоєнний крематорій, який через будівництво було розгерметизовано. Тепер Київ стоїть перед бактеріологічною небезпекою», - сказав він.

Депутат наголосив, що кілька десятків міліціонерів і співробітників спецпідрозділу «Беркут», не бажають дослухатись до попереджень протестувальників і захищають об’єкт, що будується.

«Майор міліції особисто пояснював мені, що я не маю права навіть грюкати по цьому паркану. Але, вони не чують того, що якщо не зупинити це будівництво, то є небезпека бактеріологічної атаки на Київ і виникнення епідемій. А замість Євро-2012 в Києві буде бактеріологічний Чорнобиль», – обурюється О.БРИГИНЕЦЬ.

За його даними, будівництво на вул. Пирогова, 2 відкрило хід до крематорію під Музеєм історії медицини. Крематорій є найбільшим у світі. В ньому розміщувалось 28 печей, в яких спалювали хворих на холеру та чуму, а пізніше і репресованих. При цьому О.БРИГИНЕЦЬ навів приклад, що в концтаборі Освенцим було 8 печей.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року Тимчасова комісія з перевірки об’єктів, що будуються в центральній історичній частині Києва на відповідність державним будівельним, санітарним та екологічним нормам, встановила, що будівництво житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями, приміщеннями соціальної сфери та підземним паркінгом на вул. Пирогова 2 ведеться незаконно.

За даними комісії, на час перевірки ТОВ «Торговий дім Міжнародної спілки українських підприємців» не має правових підстав для використання земельної ділянки загальною площею 0,23 га на вул. Пирогова, 2 у Шевченківському районі.

Згідно з рішенням комісії, подальше будівництво технологічно неможливе та небезпечне в рамках наявного проекту, оскільки пов’язане з реальною загрозою нищівних деформацій та повного знищення найближчого житлового будинку за адресою Пирогова, 2 та прилеглих до нього трьох пам’яток архітектури.