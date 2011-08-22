У Броварах пройшов рекордний парад з історичними виставами

У місті Бровари Київської області пройшли святкові заходи з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

Святкування розпочалося з театралізованого дійства - параду територіальних громад Київської області «Київщина серце України», який являв собою ходу та історичні вистави становлення міст та районів області, де взяли участь Герої України, художні колективи, народні та заслужені артисти, відомі спортсмени, керівники господарств та підприємств Київщини, талановиті діти - переможці олімпіад, творчих та художніх конкурсів.

За словами голови Київської ОДА Анатолія ПРИСЯЖНЮКА, якщо два місяці тому в параді готові були взяти участь вісім районів і три міста, то вже за місяць до святкування таке бажання висловлювали усі. «Мені приємно, що ініціативу адміністрації підтримали усі громади Київщини, і я був надзвичайно вражений патріотизмом та любов’ю до рідного краю наших людей», – сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Загалом у параді взяли участь 37 громад області загальною кількістю понад 12 тис. осіб, що за версією представників «Книги рекордів України», становить новий рекорд України в категорії «Масові заходи», який було зафіксовано, а Київській обласній державній адміністрації було вручено відповідний диплом.

Також на святі проходили народні гуляння «Слобода Київщини», де упродовж всього дня виступали фольклорно-етнографічні колективи, давали майстер-класи народні умільці, ковалі, гончарі, проводилися конкурси, виставки, ярмарки та частування гостей свята, яке закінчилося гала-концертом та феєрверком.