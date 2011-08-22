У Парку "Київська Русь" - мега-фестиваль

26-28 серпня у «Парку Київська Русь» «Билини стародавнього Києва IX-XI ст.»

26-28 серпня у Центрі культури та історії Древньої Русі «Парк Київська Русь» (с. Копачів Обухівського району Київської області) відбудеться мега-фестиваль 2011 року – «Билини стародавнього Києва IX-XI ст.» - найбільший фестиваль у Європі по відтворенню історії та культури Київської Русі.

27 серпня у рамках фестивалю відбудеться міжнародний «Турнір повітряних витязів». За сприятливих погодних умов над Парком пролетять понад 20 повітряних куль, які змагатимуться за ключ від «Парку Київська Русь».

У фестивалі візьмуть участь більше 500 воїнів клубів історичної реконструкції з України, Росії, Білорусії, Польщі, Франції, Швеції та інших країн СНД та Європи.

На гостей свята чекають масові денні та нічні битви, яскраві театралізовані постановки, танцювальні виступи, богатирські змагання, середньовічні ігри та забави, конкурси та квести, вогняні шоу та святковий феєрверк.

Ексклюзив фестивалю - майстер-класи із володіння мечем та списом, стрільби із луку, фехтування, метання ножів та сокир, а також майстер-класи із гончарного та ковальського ремесел, верхової їзди, слов’янської каліграфії, розпису вітражів, плетіння вінків, виготовлення ляльки-мотанки, дитячих іграшок, етно-боді-арт та інше.

Прикрасою свята стане нічна етно-дискотека під музику білоруського гурту «Стары Ольса», а також романтична зустріч світанку на відтворюваних валах Дитинця давнього Києва - для всіх закоханих.

Фестиваль відбудеться за підтримки Міністерства культури України та Київської обласної державної адміністрації. Генеральний партнер Міжнародного фестивалю «Билини стародавнього Києва IX-XI ст.» – ТМ «Чернігівське».

Для журналістів організований лучний турнір.

Прес-тур відбудеться 27 серпня. Виїзд об 11.30 від станції м. Видубичі (зупинка на території парковки супермаркету «Фуршет»)

Акредитація ЗМІ триває до 26 серпня, 18.00 за тел.: +38 063 156-70-13, +38 044 461 99 37, edanik@gradkiya.com.

Контактна особа - Катерина Даник.

Детальна інформація про захід на сайті www.parkkyivrus.com