На Волині відкрито музей В’ячеслава Липинського

На Волині сьогодні відбулося урочисте відкриття Затурцівського меморіального музею В’ячеслава Липинського.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Волинської обласної державної адміністрації, у родинному будинку садиби Липинських створено єдиний в Україні і світі музей відомого історика, політолога і державного діяча початку ХХ століття, уродженця Волині В.Липинського.

Меморіальний музей В’ячеслава Липинського має чотири експозиційні, виставковий і конференц зали.

Експозиція музею розкриває історико-етнографічне тло середовища, в якому жила родина Липинських у Затурцях на Волині, родовід, господарський та селекційний доробок родини; життєвий шлях В`ячеслава Липинського; його громадсько-політичну, державну та наукову діяльність. Відтворено фрагменти інтер’єрів будинку. Експозиція хронологічно охоплює 100-річний період - з 1839 по 1939 роки.