Нафтогаз дав своїй доньці 1,278 млрд без процентів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» надала ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) безпроцентний кредит на суму 1,278 млрд. грн.

Про це сказано в повідомленні ДАТ «Чорноморнафтогаз», опублікованому в Інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні зазначається, що договір про надання позики було підписано 22 червня 2011 року, а кошти було перераховано позичальнику 17 серпня.

Термін дії договору – до 31 грудня 2011 року.

Також у повідомленні зазначається, що позика надається на безпроцентній основі з метою реалізації заходів, передбачених Програмою робіт ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік щодо забезпечення виконання планових показників видобутку природного газу.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці й видобутку нафти та газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тис. тонн, по нафті – 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».