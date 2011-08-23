Нафтогаз дав своїй доньці 1,278 млрд без процентів
На реалізацію заходів за Програмою
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» надала ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) безпроцентний кредит на суму 1,278 млрд. грн.
Про це сказано в повідомленні ДАТ «Чорноморнафтогаз», опублікованому в Інтернет-виданні ДКЦПФР.
У повідомленні зазначається, що договір про надання позики було підписано 22 червня 2011 року, а кошти було перераховано позичальнику 17 серпня.
Термін дії договору – до 31 грудня 2011 року.
Також у повідомленні зазначається, що позика надається на безпроцентній основі з метою реалізації заходів, передбачених Програмою робіт ДАТ «Чорноморнафтогаз» на 2011 рік щодо забезпечення виконання планових показників видобутку природного газу.
Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці й видобутку нафти та газу в акваторії Чорного і Азовського морів.
Наразі на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходиться 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тис. тонн, по нафті – 2530 тис. тонн.
100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».