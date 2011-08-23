ДТП в Криму: 2 людини загинули, 11 поранені
09:23, 23 серпня 2011Суспільство
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Mitsubishi врізався в маршрутку
Вчора у Криму о 14.30 поблизу смт Кацівелі на автошляху Ялта – Севастополь сталося зіткнення автомобіля «Mitsubishi Grandis» з мікроавтобусом «Mercedes Sprinter», що перевозив 18 пасажирів.
Як повідомляє прес-служба МНС, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє осіб загинуло та 11 постраждало, з них 5 дітей, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до Лівадійської лікарні.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в АРК.
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