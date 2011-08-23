ДТП в Криму: 2 людини загинули, 11 поранені

Вчора у Криму о 14.30 поблизу смт Кацівелі на автошляху Ялта – Севастополь сталося зіткнення автомобіля «Mitsubishi Grandis» з мікроавтобусом «Mercedes Sprinter», що перевозив 18 пасажирів.

Як повідомляє прес-служба МНС, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє осіб загинуло та 11 постраждало, з них 5 дітей, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до Лівадійської лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в АРК.