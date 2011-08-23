Золото б'є всі рекорди

Ціна золота перевищила позначку у 1900 доларів за унцію (31,1 грама) на тлі побоювань уповільнення зростання світової економіки.

На ранніх торгах в Азії благородний метал подорожчав на 0,8% і досяг ціни у 1911 доларів за унцію, пише BBC.

Зростання ціни викликане тим, що інвестори виводять активи з цінних паперів і вкладають в золото, яке під час високої волатильності ринків вважається тихою гаванню. У зв`язку з цим експерти не виключають, що ціна золота і далі зростатиме. Зупинити її можуть лише серйозні позитивні зміни на ринках.

Нагадаємо, в понеділок, 22 серпня, золото досягло ціни у 1879,05 дол. за унцію.

У серпні ціна золота виросла більш ніж на 16%, підйом ціни за підсумками цього місяця може стати максимальним з вересня 1999 року.

ТСН