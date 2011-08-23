У Мінську підняли український прапор

Посольство України в Республіці Білорусь проводить заходи, присвячені Дню Державного Прапора і 20-й річниці Незалежності України

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, сьогодні, 23 серпня, о 08.50 в Посольстві України в Білорусі пройшла церемонія підняття Державного Прапора України.

Як повідомили в Посольстві, цього дня також відбудеться тематичний вечір «Рідна Україно, ми – твоє гілля».

Окрім цього, біля пам`ятника Т.Шевченко у Мінську пройде церемонія покладання квітів. На другому поверсі Посольства України в Білорусі будуть проведені фотовиставка, виставка книг і керамічних робіт Тараса ПОРОЖНЯКА.