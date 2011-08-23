У Мінську підняли український прапор
10:43, 23 серпня 2011Суспільство
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Посольство проводить заходи
Посольство України в Республіці Білорусь проводить заходи, присвячені Дню Державного Прапора і 20-й річниці Незалежності України
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, сьогодні, 23 серпня, о 08.50 в Посольстві України в Білорусі пройшла церемонія підняття Державного Прапора України.
Як повідомили в Посольстві, цього дня також відбудеться тематичний вечір «Рідна Україно, ми – твоє гілля».
Окрім цього, біля пам`ятника Т.Шевченко у Мінську пройде церемонія покладання квітів. На другому поверсі Посольства України в Білорусі будуть проведені фотовиставка, виставка книг і керамічних робіт Тараса ПОРОЖНЯКА.
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