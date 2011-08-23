СБУ відпустила «терористів із Василькова»

Служба безпеки України звільнила затриманих за підозрою у намірі скоїти теракт членів патріотичних організацій.

Зокрема, як повідомляє офіційний сайт Соціал-національної асамблеї (СНА), сьогодні о 4.20 було звільнено співзасновника спортивного товариства “Соловей” ім. Романа Шухевчича Віталія ЗАТЕЛЕПУ.

О 5.20 були звільнені депутат Васильківської міської ради Сергій БЕВЗ, член виконкому СНА Володимир ШПАРА, а о 5.35 було звільнено Максима БАНДАРЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня організація “Патріот України” заявила про затримання СБУ своїх членів, яких підозрюють у намірах скоїти теракт.

Раніше СБУ оприлюднила інформацію про те, що у Василькові Київської області співробітники спецслужби затримали трьох учасників організованої злочинної групи, які мали намір скоїти вибух під час святкування Дня Незалежності.

«Під час обшуку приміщення, яке зловмисники орендували неподалік центральної площі, виявлено саморобний вибуховий пристрій (СВП), наповнений елементами ураження різного розміру (цвяхи, гайки тощо). За даними слідства, зловмисники планували здійснити вибух 24 серпня у Києві або передмісті під час святкування Дня Незалежності України», – повідомляв прес-центр СБУ.