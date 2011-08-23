Погода на День Незалежності
13:33, 23 серпня 2011Суспільство
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На півдні Одеської області до +33°
Завтра, 24 серпня, в Україні очікується тепла й без опадів погода.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, короткочасний дощ пройде лише на Лівобережжі; на решті території без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 24-29°, на Закарпатті та півдні Одещини 30-33°.
У Києві та Київській області без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 10-15°, вдень 21-26°; у Києві вночі 12-14°, вдень 23-25°.
Сьогодні, 23 серпня, температура води в Чорному та Азовському морях 20-25° (в районі Одеси 17, Євпаторії 16°), у Дніпрі біля Києва - 21°.
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