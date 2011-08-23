Черкаська молодь своїми тілами утворить карту України
21:10, 23 серпня 2011Суспільство
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Завтра флеш-моб
Завтра черкаська молодь проведе флеш-моб, учасники якого утворять своїми тілами карту України.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Черкаському обласному молодіжному ресурсному центрі, жива синьо-жовта карта України з’явиться в Черкасах з нагоди Дня Незалежності.
Очікується, що в танці учасники утворять своїми тілами не лише синьо-жовту карту, а також державний герб, динамічний прапор, що роздувається вітром, і багато цікавих символічних українських елементів.
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