У Львові обікрали приміщення РДА
02:25, 24 серпня 2011Суспільство
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Голова каже: хай охорона платить
У Львові з приміщення Сихівської районної державної адміністрації невідомі викрали комп’ютерну техніку.
Як повідомив УНІАН в.о. голови Сихівської РДА Павло КРУПСЬКИЙ, з приміщення зловмисники викрали комп’ютерну техніку – два монітори і один процесор.
«Факт крадіжки був виявлений учора, 22 серпня. Обладнання викрадене з двох кабінетів, які розміщені на першому поверсі. Зловмисники проникли у приміщення адміністрації, виламавши технічні двері. Ми вчора звернулися у правоохоронні органи. Однак, до кінця цього тижня компенсувати викрадене має ТзОВ «Лев» - компанія, яка надає нам охоронні послуги», – сказав П.КРУПСЬКИЙ.
За фактом крадіжки проводиться розслідування.
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