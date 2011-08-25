Київ масштабно відзначив День Незалежності

24 серпня у центрі Києва у святкових програмах до Дня Незалежності взяли участь понад 2500 представників усіх областей України.

Як повідомили УНІАН організатори цьогорічного святкування у столиці, заходи по праву можна назвати наймасштабнішими за всю історію незалежної України – 4 сцени, 10 тематичних ігрових локацій, понад 2500 учасників святкових програм з усіх областей України. Порівняно з попередніми роками масштаб сценічного комплексу на Майдані Незалежності був найбільшим, там працювала рекордна кількість високоякісних світлодіодних екранів в Україні – понад 1000 кв. м.

У всіх бажаючих була можливість цікаво та з користю провести святковий день у центрі столиці. У серці столиці було обладнано три денні та одну вечірню сцени.

На центральній денній сцені на Хрещатику з 10-ї години ранку проходив концерт дитячих колективів – лауреатів престижних дитячих фестивалів «Діти незалежної країни» (понад 200 дітей з усіх куточків України). Також тут відбувся фінал всеукраїнського конкурсу «Студентська красуня», переможницею якого стала Юлія КОВАЛЬОВА з Миколаївської області.

Пізніше відбулася церемонія нагородження переможців спортивних ігор.

Справжнім подарунком для молоді стали виступи молодіжних гуртів: «Время и Стекло», «Неділя», «Астарта», «На Відміну Від», «Роял Бойз» тощо.

З 10-ї години ранку на Хрещатику також проводилися інтерактивні ігри для дітей та їхніх батьків. На майданчику українського караоке можна було заспівати українську народну або сучасну українську пісню. Для молоді працював сценічний майданчик «U-20», де проходили спортивні заходи: міні-футбол, стрітбол; показові виступи з брейкдансу.

Для пошановувачів фольклорного мистецтва на сцені «Фолк мюзік», встановленій на Софіївській площі, виступали народні колективи, а на Михайлівській площі відбувся концерт найкращих українські хорів.

З огляду на те, що цього року парад в Києві не проводився, на Майдані Незалежності відбулося шоу кращих військових духових оркестрів, у концертній програмі було залучено понад 500 військових музикантів, які порадували глядачів музичними шедеврами української та світової музичної культури.

О 18-ї годині на головній сцені Майдану розпочався святковий музичний марафон.

З головної сцени країни привітав українців зі святом Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, який зазначив: «Нині всі гілки влади об’єдналися заради спільної мети – це оновлення держави та побудова успішної України. Ми стоїмо на платформі національного прагматизму і відстоюємо, в першу чергу, інтереси нашої країни, українських громадян. 20 років – чудовий вік для нових починань та рішучих кроків, і цей день ми зустрічаємо з вірою в майбутнє. Нам є чим пишатися. Ми любимо нашу країну».

Українців зі святом вітали Софія РОТАРУ, Руслана ЛИЖИЧКО, Тіна КАРОЛЬ, ПОТАП і Настя КАМЕНСЬКИХ, «Танок на Майдані Конго», ДЖАМАЛА, «Мед Хедс», «Брати Карамазови», «Друга Ріка», ГАЙТАНА та багато інших популярних виконавців.

Як сказала Р.ЛИЖИЧКО, «Україна в нас одна, вона – найкраща для нас. Я вітаю Київ, я вітаю людей, що зібралися тут на Майдані, з Днем Незалежності! Бажаю українцям в цей день по-справжньому любити те, що їм дороге, те, що пов’язане з Україною. Якби українці більше пишалися собою, у нас би було всього більше. На мою думку, українці себе недооцінюють. Ми маємо кожного дня піднімати свою самооцінку. Все залежить від нас самих».

С.РОТАРУ побажала «всьому народу України миру, щастя, добра, успіху, благополуччя та впевненості у завтрашньому дні. Зі святом, Україно!». Як відзначили організатори, для С.РОТАРУ 24 серпня є подвійним святом – окрім Дня Незалежності України вона відзначає день народження сина Руслана.

Завершилося свято грандіозним феєрверком.

20-річчя Незалежності України об’єднало на Майдані більше 100 тисяч чоловік.