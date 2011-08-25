Шукали металобрухт - знайшли сім 250-кілограмових авіабомб

На Волині піротехніки знешкодили 7 авіаційних бомб вагою 250 кг кожна.

Бомби виявили під час пошуку металобрухту біля допоміжної залізничної колії, що не використовується, жителі села Старий Чорторійськ Маневицького району, повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС у Волинській області.

Боєприпаси знаходилися на відстані 7-10 м одна від одної, за 6 метрів від залізничної колії та за 5 кілометрів від села.