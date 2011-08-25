Погода на завтра
13:00, 25 серпня 2011Суспільство
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Дощі і грози - на заході
Завтра на крайньому заході України місцями очікуються короткочасні дощі та грози.
Вночі та вранці в окремих районах туман. Вітер східний, 5-10 м/с, в західних областях, Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометценрі.
Температура вночі у західних областях та південній частині 15-20°, у північних та східних областях 8-13°, на решті території 10-15°; вдень 22-27°, на Закарпатті 29-34°.
У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.
Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 20-25° (в районі Одеси 17°), у Дніпрі біля Києва 20°.
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