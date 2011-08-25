Сьогодні у Донецьку біля каплиці Великомучениці Варвари відбулася панахида за загиблими шахтарями, приурочена до Дня пам`яті загиблих на виробництві.

Як передає кореспондент УНІАН, на панахиді були присутні Донецький міський голова Олександр ЛУК‘ЯНЧЕНКО, члени міської громадської організації «Асоціація сімей загиблих шахтарів», а також начальники управлінь міськради, керівники шахт, лідери і члени Профспілки працівників вугільної промисловості України.

О.ЛУК‘ЯНЧЕНКО підкреслив, що «керівництво міста, духівництво, жителі Донецька прийшли вшанувати пам`ять тих, хто, на жаль, пішов у розквіті сил і здоров`я, а загибель гірників – рана, що не загоюється, не лише для сотень шахтарських родин, але й для багатьох людей, які цінують і розуміють важливість шахтарської праці».

За даними Головного управління статистики Донецької області, у вугільній промисловості регіону річний рівень виробничого травматизму (20 травмованих з розрахунку на 1000 працівників) у п`ять разів вище за середній по області показник. На вугільних підприємствах області минулого року було травмовано 2908 чоловік, або дві третини від усіх постраждалих на виробництві.

За 2010 рік загинули 74 шахтарі, тобто кожен мільйон тонн виданого на-гора вугілля коштував життя 2 гірників.