Путін отримав травму на тренуванні

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін звернувся до лікаря щодо одержаної на тренуванні травми плеча.

Сьогодні, перебуваючи з робочою поїздкою в Смоленську, він відвідав обласну клінічну лікарню, оглянув приміщення після ремонту і вислухав розповідь головлікаря про нове устаткування.

Потім В.Путін звернувся по допомогу. "Я плече потягнув. Можете подивитися?" Прем`єр розповів, що розминається зранку на татамі, виконуючи перекид, потягнув плече, а в спортзалі на тренажерах посилив травму.

Головлікар оглянув плече, порадив мазь і зробив аплікаційне знеболення, повідомляє РосБізнесьКонсалтинг.