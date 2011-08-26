Путін отримав травму на тренуванні
00:16, 26 серпня 2011Суспільство
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Повідомлення із Смоленська
Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін звернувся до лікаря щодо одержаної на тренуванні травми плеча.
Сьогодні, перебуваючи з робочою поїздкою в Смоленську, він відвідав обласну клінічну лікарню, оглянув приміщення після ремонту і вислухав розповідь головлікаря про нове устаткування.
Потім В.Путін звернувся по допомогу. "Я плече потягнув. Можете подивитися?" Прем`єр розповів, що розминається зранку на татамі, виконуючи перекид, потягнув плече, а в спортзалі на тренажерах посилив травму.
Головлікар оглянув плече, порадив мазь і зробив аплікаційне знеболення, повідомляє РосБізнесьКонсалтинг.
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