Музей історії Києва вимагає зустрічі з мером, щоб уникнути помилки

Музей історії Києва категорично проти розміщення експозиції та фондів музею у четвертій вежі Київської фортеці, заявляє голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, за його словами, «розміщення музею у четвертій вежі Київської фортеці не є розв’язанням проблеми закладу культури, оскільки ні площі, ні внутрішні приміщення вежі не придатні для розташування в них експозиції та фондосховища. Такої ж думки і колектив музею».

О.БРИГИНЕЦЬ також наголосив, що крім цього, не враховано фінансування ремонтно-реставраційних робіт для пристосування цього приміщення під музей та створення експозиції.

«Як нещодавно повідомило керівництво Київської фортеці, насправді четверту вежу, яку публічно пообіцяли віддати Музею історії Києва, ніхто і не збирався віддавати. Насправді її планували передати в оренду одній із приватних компаній на 49 років. Таким чином, можна говорити про те, що київська влада, спекулюючи на темі бездомності Музею історії Києва, не лише не вирішує проблеми музею, а й намагається забрати з комерційною метою приміщення у інших закладів культури», - обурився О.БРИГИНЕЦЬ.

Колектив музею активно шукає шляхи вирішення проблеми та має кілька пропозицій щодо цього питання. Саме тому, з метою недопущення помилкового рішення, колектив звернувся до голови КМДА Олександра ПОПОВА з пропозицією провести спільну зустріч за участю заступника голови КМДА Леоніда НОВОХАТЬКА, голови комісії Київради з питань культури та туризму О.БРИГИНЦЯ і колективу музею, на якій буде вироблено спільну стратегію із розв’язання цієї проблеми.

На останній сесії Київради 14 липня розглядалося питання стосовно розміщення Музею історії Києва та передачі Київської фортеці до державної власності. Але представники Партії регіонів в Київраді, посилаючись на ініціативу голови КМДА О.ПОПОВА, перенесли ці питання на сесію 20 вересня, аргументуючи, що ними буде винесено проект рішення про виділення приміщення для Музею історії Києва - IV вежі комплексу Київської фортеці за адресою: вул. Старонаводницька, 2, повідомляє прес-служба О.БРИГИНЦЯ.