Побита Ландіком дівчина готова відмовитися від претензій?

Побита депутатом Луганської міської ради Романом ЛАНДІКОМ Марія КОРШУНОВА готова відмовитися від своїх претензій і забрати заяву з міліції в обмін на грошову компенсацію.

Про це газеті «Сегодня» повідомив адвокат 20-річної потерпілої М.КОРШУНОВОЇ Ігор ЗАЗИМКІН.

Як пише видання, конкретної суми адвокат не називає, але, очевидно, йдеться про великі гроші, адже ця історія мала великий резонанс.

«Діалог зі стороною ЛАНДІКА ще йде. Переговори стосуються компенсації, й доти, доки не будуть повністю виконані наші умови, переговори триватимуть. Частину компенсації ми одержали, але це не в повному обсягу те, що ми хочемо. Якщо ми не досягнемо консенсусу – тоді буде суд, який встановить, хто винен і скільки мають компенсувати», – повідомив І.ЗАЗИМКІН.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцезнаходження Р.ЛАНДІКА. Його було затримано в Краснодарі (Росія).

11 серпня Генеральна прокуратура Російської Федерації задовольнила запит Генеральної прокуратури України від 19 липня 2011 року про видачу Україні Р.ЛАНДІКА для притягання до кримінальної відповідальності.