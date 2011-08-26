Погода на суботу
13:13, 26 серпня 2011Суспільство
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На Закарпатті - до 32°
Завтра в Україні очікується суха, тепла погода.
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура у західних областях та південній частині вночі 14-19°, вдень 24-29°, на Закарпатті до 32° (в Карпатах вночі 10-15°, вдень 18-23°); на решті території вночі 8-13°, вдень 22-27°.
У Київській області у суботу опади не очікуються. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень близько 25°.
Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 22-24° (в районі Одеси 19°, Чорноморського 15°), у Дніпрі біля Києва 20°.
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