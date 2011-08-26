Ошукані парафіяни підозрюють, що Аделаджа «косить» під дурника

Звинувачуваний у шахрайстві пастор церкви «Посольство Боже» Сандей АДЕЛАДЖА закінчив університет з червоним дипломом і добре знає російську мову.

Про це пише Фокус.uaз посиланням на представника декількох десятків постраждалих колишніх парафіян церкви Івана БОДНАРУКА.

Видання нагадує, що 25 серпня під час розпорядчого засідання Дніпровського райсуду Києва, де в справі про фінансову піраміду King`s Capital почався процес над пастором церкви «Посольство Боже» С.АДЕЛАДЖЕЮ, його захист несподівано заявив клопотання про те, що нібито пастор не розуміє обвинувачення.

Адвокат С.АДЕЛАДЖІ Андрій ФЕДУР вимагає, аби всі 200 томів кримінальної справи переклали рідною мовою пастора – йоруба. (У світі цією мовою розмовляють 20 мільйонів людей, переважно жителі південного заходу Нігерії – УНІАН).

Представники ошуканих вкладників King`s Capital обурені цією вимогою, вони вважають такий хід адвокатів спробою затягнути судовий розгляд справи.

Про відмінне знання С.АДЕЛАДЖЕЮ російської мови свідчить і диплом Мінського держуніверситету

У розпорядження Фокус.ua є копія диплома С.АДЕЛАДЖІ з самими п`ятірками: не тільки з російської мови, а й з літератури й інших гуманітарних предметів, які викладалися в Мінському державному університеті.

Звинувачуваний пастор в 1992 році закінчив Мінський державний університет з червоним дипломом, прекрасно володіє українською і російською мовами, повідомив І.БОДНАРУК.

Крім того, за його словами, є протоколи його допитів, де він говорить, що розуміє питання слідчого і не потребує перекладача.

За словами І.БОДНАРУКА, адвокат пастора, окрім перекладу справи мовою йоруба, зажадав, аби двох протеже С.АДЕЛАДЖІ – КОЛЕСНИКОВА і ГОЛОВАНОВА, колишніх топ-менеджерів фінансової піраміди King`s Capital, звільнили з Лук‘янівського СІЗО на підписку. Суд відхилив всі клопотання А.ФЕДУРА і призначив засідання по суті на 13 вересня.

Самого С.АДЕЛАДЖІ 25 серпня в суді не було. Якщо попереднє слухання допускається проводити без обвинувачуваного, то вже у вересні С.АДЕЛАДЖА зобов`язаний з`явитися в суді. Якщо його не буде, сторона постраждалих погрожує звернутися до суду, аби пастора взяли під варту.

С.АДЕЛАДЖУ звинувачують у створенні компанії King`s Capital, яка під дахом церкви Посольство Боже» виманювала у парафіян великі суми. Зараз слідчим МВС вдалося довести лише невелику частину збитків – близько 80 млн. грн. Постраждалими у справі визнано 618 осіб. Кримінальну справу проти С.АДЕЛАДЖІ було направлено в суд наприкінці липня 2011 року.