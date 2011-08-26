У книжковому магазині "Сяйво" усе потрощено і зруйновано

Подальша доля столичної книгарні “Сяйво” залишається невідомою: приміщення передано представникам міської влади – комунальному підприємству “Київспецжитлоексплуатація”.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні це підприємство прийняло на баланс приміщення, які займала книгарня “Сяйво”.

Відбулося це у присутності представників міської та районної влади, а також представників “Сяйва”, зокрема, директора магазину Алли ЛАЗУТКІНОЇ, яка вперше з лютого 2010 року змогла потрапити у приміщення за адресою: вулиця Червоноармійська (Велика Васильківська), 6.

Вхід до приміщення відбувався за допомогою спецтехніки – зварювальних апаратів, якими знімали замки броньованих дверей, встановлених фірмою, що останнім часом тримала приміщення під своїм контролем і нікого туди не пускала, незважаючи на судові рішення.

Потрапивши всередину, представники міської влади та “Сяйва” зустріли там чоловіка, який відмовився представлятись, але сказав, що вже два місяці тут живе як охоронець і наглядач. Його за допомогою викликаної міліції вивели із приміщення та направили до районного відділення внутрішніх справ для встановлення особи та мети його перебування на території колишньої книгарні “Сяйво”.

У ході огляду торговельних залів виявилось, що вони повністю зруйновані, там купи будівельного сміття, стіни обдерті до цеглин. Ніякого майна магазину всередині не залишилось. Приміщення на другому поверсі, де розміщувались кабінети адміністрації “Сяйва”, перетворені на житло з ліжками та плитою.

Підвальні приміщення, де були склади з книгами, перетворені на звалища будматеріалів.

“Це справжній розбій, що відбулося... Розбито, зруйновано все... Звичайно, у порівнянні з 5 млн. грн. і тим, що зробили з магазином, фотоапарат «Нікон» – моє власне майно, що залишилось тут, - просто втрачає свою цінність на фоні того, що я тут зараз бачу”, - зі сльозами на очах сказала А.ЛАЗУТКІНА.

Як пояснили представники столичної влади, згідно з рішенням суду, конфліктні приміщення повернуто територіальній громаді і безпосередньо Шевченківській райдержадміністрації Києва, оскільки суд скасував усі рішення про приватизацію приміщень книгарні.

Завідувач сектора моніторингу та аналізу судових справ щодо захисту інтересів КМДА у судах загальної юрисдикції Сергій СКОБЕЛЬСЬКИЙ заявив, що рішенням Господарського суду Києва договір купівлі-продажу даного приміщення між Шевченківським районом і ТОВ «Абріль-студіо» було визнано недійсним. У липні 2011 року Київський апеляційний господарський суд залишив рішення першої інстанції у силі (щодо визнання недійсними цих угод). У подальшому міським БТІ на виконання вказаного рішення було скасовано реєстрацію двох договорів, які визнані недійсними, та відновлено запис про право власності територіальної громади на це приміщення. За словами представника міської влади, балансоутримувачем приміщення у районі є КП «Керуюча дирекція». Після цього було прийнято рішення про передачу приміщення з балансу КП «Керуюча дирекція» на баланс КП «Київжитлоспецексплуатація».

“Те, що відбулося сьогодні - балансоутримувач приміщення КП “Керуюча дирекція по експлуатації житлового фонду” (районна організація) з метою передачі його, на виконання розпорядження КМДА, на баланс КП “Київспецжитлоексплуатація” відкрила вказане приміщення, усі ми зайшли туди і побачили, що будь-яке майно відсутнє, у приміщенні повна розруха”, - зауважив С.СКОБЕЛЬСЬКИЙ.

За результатами демонтажу замків у вхідних дверях колишнього магазину та обстеження приміщень було складено акт, у якому зафіксовано відсутність майна та суттєве пошкодження приміщень. Цей документ, за поясненням С.СКОБЕЛЬСЬКОГО, оформлений КП “Керуюча дирекція” і КП “Київспецжитлоексплуатація” за участі поперднього орендатора - книгарні “Сяйво”, який заявляє, що там було майно.

Далі, зазначив він, спеціалісти КП “Київспецжитлоексплуатація” мають оцінити масштаби того, що відбулося, і скласти проектну документацію на ремонт для відкриття книгарні.

Про терміни, у які можна буде відновити роботу книгарні, за словами С.СКОБЕЛЬСЬКОГО, можна буде говорити лише після того, як приміщення оглянуть технічні спеціалісти і дадуть свою оцінку.

На запитання, чи передадуть приміщення попередньому орендарю - “Сяйву” - після того, як ремонт буде здійснено, С.СКОБЕЛЬСЬКИЙ відповів: “Я думаю, що це передчасне питання... Але безумовно, як неодноразово заявляло керівництво КМДА, робота книжкового магазину буде відновлена. В тому чи іншому форматі, за участю тих чи інших юридичних осіб книгарня буде працювати в цьому приміщенні”.

Незважаючи на те, що представникам “Сяйва” вдалося потрапити до магазину, вони висловлювали занепокоєння з приводу сьогоднішнього “силового” входження до приміщення. Як пояснив адвокат Олег КОРОЛЬ, який представляє у судах інтереси “Сяйва”, оскільки ще не закриті кримінальні справи щодо майна книгарні, не можна було сьогодні заходити у неї без державного виконавця.

“Ці дії легко можуть бути визнані нелегітимними. Отаке входження без представника державної виконавчої служби, на нашу думку, є незаконним. Оскільки є існуюче виконаче провадження на накладання арешту на майно”, - сказав він.

За інформацією О.КОРОЛЯ, держвиконавець мав намір приїхати до книгарні наступного тижня, оскільки сьогодні ще немає рішення про можливість примусового входження у приміщення, і про це міська влада була попереджена сьогодні відповідним листом адвоката. На думку О.КОРОЛЯ, міська влада просто форсує події, щоб показати, що “вони хочуть дуже швидко повернути приміщення і показати киянам, що вони є борцями за культуру і збереження книгарень”.

Однак С.СКОБЕЛЬСЬКИЙ на це представникам ЗМІ сказав: “По закону власник приміщення увійшов до свого приміщення. Заборони власнику користуватися своїм приміщенням на сьогодні не існує”.