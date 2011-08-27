Середня зарплата по Україні зросла на 16%

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні в липні 2011 року зросла на 16,1%, порівняно з липнем 2010 року, і на 1 серпня становила 2 749 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Порівняно з червнем ц.р. у липні середня зарплата зросла на 1,5%.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні в липні ц.р. спостерігався в Києві (4 171 грн.), а також у Донецькій (3 187 грн.) і Київській областях (2 852 грн.). Найнижчий – у Тернопільській (1 954 грн.), Чернігівській (2 089 грн.) і Херсонській областях (2 106 грн.).

За даними Держстату, в січні-липні 2011 року Фонд оплати праці був нарахований у розмірі 192,313 млрд. грн.

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Індекс реальної заробітної плати в Україні в січні-липні 2011 року виріс на 7,6%.

За даними Держстату, в липні ц.р. індекс реальної зарплати виріс на 2,9% порівняно з червнем і на 4,8% порівняно з липнем 2010 року.

Найвище зростання індексу зарплати в Україні в січні-липні ц.р. зафіксоване в Київській (12%), Донецькій (10,7%) і Вінницькій областях (9,6%).

Як повідомляв УНІАН, індекс реальної заробітної плати в Україні в січні-червні 2011 року виріс на 8,1%.

За даними Держстату, у червні ц.р. індекс реальної зарплати виріс на 1,9% порівняно з червнем 2010 року і на 4,9% порівняно з травнем ц.р.