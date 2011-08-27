У Вінниці відкрився міжнародний «ВІННИЦіАнський» кінофестиваль

У Вінниці відкрився міжнародний «ВІННИЦіАнський» фестиваль комедійного і пародійного кіно.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив організатор фестивалю та голова журі Євген МАЙДАНИК.

За його словами, на участь у вже п’ятому фестивалі подали заявки понад 100 робіт з 5 країн світу (Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Німеччина).

Оргкомітетом були відібрані 28 робіт, які боротимуться у 4 номінаціях: "Авторський фільм", "Анімаційний фільм", "Відеокліп" та "Смішне, але інше".

Цього року роботи оцінює журі, яке складається із представників 8 країн світу. Зокрема, до його складу потрапили президент асоціації "КВК України" Михайло АГРАНАТ, поет-пародист Віктор БАЙРАК, відомий одеський сценарист Олександр БАБИЧ, відомий знавець "Що? Де? Коли?" Борис БУРДА, арт-директор телеканалу "1+1" Роман ДЕРИГА, капітан команди КВК "Дівчата з Житомира" Марина ПОПЛАВСЬКА, популярний телеведучий Євген ЧЕПУРНЯК та інтреконтинентальний чемпіон з боксу по версії WBA, вінничанин В’ячеслав УЗЄЛКОВ.

З 1 вересня кращі роботи фестивалю можна буде побачити в ефірах вінницьких телеканалів та у кінотеатрі ім. Коцюбинського.

Урочисте закриття та нагородження переможців "ВІННИЦіАнського" фестивалю відбудеться 11 вересня, на День міста, на площі ім. Стуса о 18.30.

Переможці "ВІННИЦіАнського" фестивалю отримають призи - позолочені статуетки слоника, що літає.