На Чернігівщині отруїлися троє кіпріотів

У Чернігівській області з харчовим отруєнням госпіталізовано трьох громадян Кіпру.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Зокрема, 28 серпня до Козелецької центральної районної лікарні зі скаргами на харчове отруєння звернулися громадяни Республіки Кіпр, які знаходились у складі колективу з концертною програмою на території Чернігівської області. Троє осіб були госпіталізовані до інфекційного відділення Козелецької центральної районної лікарні. Після надання медичної допомоги хворих було виписано. Стан їх здоров’я задовільний.