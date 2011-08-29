Євро на міжбанку взяло планку 11.60

У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9920/7,9970 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися – 0,2779/0,2783, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,6195/11,6285. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4534/1,4536 (п`ятниця — 1,4424/1,4426). У п`ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

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